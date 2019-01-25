Экс-полисмен в Барнауле поместил телефон в рот задержанного

Новости 22.12.2018 0:01 60

Бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции по Индустриальному району Барнаула предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия к гражданину. Мужчину уже уволили из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в сентябре этого года в один из магазинов Барнаула по сообщению о краже вещей был вызван наряд полиции. Прибывшие полицейские задержали причастного к краже барнаульца и надели на него наручники. Когда мужчина стал высказывать претензии по поводу его задержания, полицейский наступил ногой на шею задержанного и с силой прижал ее к полу. А когда потерпевший мужчина попросил позвонить, полицейский поместил мобильный телефон ему в рот, а затем обмотал голову курткой.

Впоследствии полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.