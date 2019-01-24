Гарант: «Сутяжник» – незаменимый помощник юриста»

Новости 22.12.2018 2:50 41

Ежегодно принимается более полумиллиона нормативных актов и десятки миллионов судебных решений. А значит, современный юрист вынужден ежедневно анализировать большие данные. Такой запредельный объем информации требует новых интеллектуальных и высокотехнологичных решений для ее анализа и применения.

С тех пор как почти 100 лет назад чешский писатель Карел Чапек впервые употребил слово «робот», это понятие прочно вошло в нашу жизнь. Сейчас уже невозможно представить себе мир без умных машин. Современные технологии все больше размывают границы между научной фантастикой и реальностью. Роботы оперируют больных, обыгрывают человека в шахматы, дают справочную информацию обо всем на свете, играют на музыкальных инструментах, разносят еду, моют окна и даже участвуют в соревнованиях по футболу. Человек поручает машинам процессы, требующие многократного повторения и высокой точности. Это происходит во всех отраслях, в том числе информационно-правовой.

ГАРАНТ идет в ногу со временем. В 2017 году, изучив проблемы и потребности юристов, компания «Гарант» создала новую разработку в рамках LegalTech – аналитическую систему «Сутяжник». Это автоматизированный сервис по подбору и анализу судебной практики.

Чтобы перейти к «Сутяжнику», в интернет версии системы ГАРАНТ нажмите ссылку в разделе «Все решения ГАРАНТа». Кроме того, ссылка на него вынесена в главное меню Универсальной страницы и Страницы юриста. Если вы хотите порекомендовать этот инструмент коллегам, у которых нет системы ГАРАНТ, для всех желающих открыт ресурс sutyazhnik.garant.ru, где развернута ознакомительная версия сервиса.

В чем же основное отличие «Сутяжника» от традиционных поисковых систем? Здесь нет привычной строки поиска, нет необходимости перебирать контекстные запросы и вручную вбивать их, нет поиска по реквизитам. Просто нужно загрузить исковое заявление в сервис, а «Сутяжник» автоматически распознает и проанализирует текст, сам подберет подходящую судебную практику, перечислит нормы, на которые ссылались судьи в аналогичных ситуациях. Согласитесь, это пригодится не только юристам, участвующим в судебных баталиях, но и обычным гражданам, самостоятельно защищающим себя в суде.

В декабре 2017 года наш робот помощник был представлен на конференции Skolkovo LegalTech 2017. А в феврале 2018-го запущена бетаверсия для свободного использования.

Тестирование показало высокий интерес к возможностям нового сервиса. За это время с «Сутяжником» познакомилось более 50 000 пользователей. Мы получили сотни отзывов и предложений по его развитию. Большинство из них реализовано, функционал «Сутяжника» существенно расширен, и сегодня мы предлагаем усовершенствованный продукт с новыми полезными возможностями. Среди них:

загрузка в систему многостраничного документа в форматах doc, pdf, jpg, png и др.;

автоматическое распознавание и анализ загруженного документа;

подбор судебной практики, соответствующей изложенной правовой ситуации;

фильтрация построенных списков по региону, суду, дате;

переход по ссылкам из найденных судебных решений на нормативные акты;

перечень правовых норм, которые чаще всего упоминаются в найденных судебных решениях;

экспорт всего списка в систему ГАРАНТ для дальнейшего анализа.

Рассмотрим, как это работает. Допустим, кто-то из ваших знакомых оказался в неприятной ситуации: соседи залили его квартиру. И, кажется, они совершенно не хотят оплачивать неминуемый ремонт. Что делать? Вряд ли данная ситуация является типичной для вашего знакомого. И если даже он сможет составить «Претензию о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры» самостоятельно или с помощью Конструктора правовых документов ГАРАНТа, то что дальше? Ведь важно знать перспективы дела. Хочется быть уверенным в своей правоте, а не проиграть спор, упустив по неопытности или незнанию какой-либо нюанс. Лучше всего в таких ситуациях поможет изучение судебной практики. Но как ее найти? Перебирать контекстные запросы: «залив квартиры», «экспертная оценка», «восстановительный ремонт», «возмещение вреда»? Ведь одна и та же проблема может быть изложена по-разному и содержать в себе целый комплекс правовых ситуаций. С «Сутяжником» достаточно просто загрузить претензию в сервис, выбрать Суды общей юрисдикции и нажать на кнопку «Анализировать практику».

На вкладке Результаты анализа будет выведен список судебных решений, которые могли бы быть вынесены в случае, если дело дойдет до суда. Поиск проводится среди миллионов решений 1-й инстанции судов, поскольку именно решения 1-й инстанции по своему содержанию наиболее близки к текстам исковых заявлений. В полученном списке все судебные решения отсортированы по степени соответствия. То есть в начале списка – именно те документы, которые ближе всего к изучаемой ситуации. Достигается это за счет глубокого лингвистического анализа текстов, механизм которого является собственной разработкой компании «Гарант». Эффективная обработка больших массивов данных (Big DATA) позволяет получить результат за доли секунды.

Полученный список можно отфильтровать по дате, региону и конкретному суду. Для этого достаточно ввести название суда в поле фильтрации или выбрать его из перечня. Обратите внимание, количество найденных решений по каждому суду выведено справа от его названия.

Если документ составляется самостоятельно, на помощь придет вкладка «Часто упоминаемые нормы». Именно на эти документы ссылаются спорящие стороны и опираются судьи в своих решениях. Простая быстрая проверка, и вот вы уже уверены, что в вашем иске учтены все правовые и процессуальные нюансы!

Но и это еще не все. При необходимости более тщательного анализа список можно одним кликом открыть в системе ГАРАНТ и применить дополнительные функции: осуществить поиск по контексту в списке, отфильтровать по фамилии судьи или ключевой теме, сохранить, распечатать, добавить закладку на документ, а также изучить все необходимые нормативные акты и рекомендации экспертов.

Итак, «Сутяжник» помогает решить следующие задачи:

анализ и изучение судебной практики;

доработка иска;

оценка перспектив судебного спора.

А значит, вы максимально грамотно составите иск и лучше подготовитесь к процессу.

Возможности «Сутяжника» высоко оценило профессиональное сообщество. И хотя представить высококвалифицированный труд без помощников-автоматов уже невозможно, мы считаем, что робот-юрист может полностью заменить только юриста, который сам действует как робот. Для настоящего профессионала искусственный интеллект – лишь помощник, который берет на себя автоматизацию рутинной работы по поиску и анализу данных. Тогда у юриста освободится время для решения действительно сложных и нетривиальных правовых задач, в которых роботы еще точно не могут конкурировать с человеком.

Сегодня самый обширный набор инструментов по работе с большими данными в судебной практике предлагает только разработка компании «Гарант» – аналитическая система «Сутяжник». Это загрузка и расшифровка текста искового заявления, фильтрация найденной судебной практики по суду, судье или теме, машинное самообучение, соединение функционала по работе со списком найденной судебной практики с уже имеющимися инструментами анализа в системе ГАРАНТ.