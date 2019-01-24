Школы Барнаула предупредили о карантине из-за ОРВИ

Новости 22.12.2018 1:17 42

В последние две недели в Барнауле зафиксировали всплеск заболеваемости ОРВИ. В Роспотребнадзоре предупреждают, что с 21 декабря в школах, где заболеет 20% детей, уроки придется отменить.

По данным ведомства, постановление о введении ограничений подписала главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю Ирина Пащенко. В последние две недели в Барнауле отмечено превышение эпидпорога по ОРВИ (по совокупному населению) на 13-16,5%, в том числе среди детей 3-6 лет на 9,5-19%, 7-14 лет - на 4,7%.

Суть постановления в том, что вводится ежедневный мониторинг посещаемости в школах, детсадах и других учреждениях, также обязательный утренний прием с осмотром детей и персонала, своевременное отстранение от учебного процесса заболевших ОРВИ, приостановление учебы не менее, чем на неделю при одновременном отсутствии в одном классе, группе или учреждении более 20% детей по причине заболевания ОРВИ.

Кроме того, вводится соблюдение дезинфекционного противовирусного режима, проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздуха, поддержание оптимального температурного режима, наличие медицинских термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников.

В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю призывают родителей быть особенно внимательными к здоровью своих детей и при появлении у ребенка признаков ОРВИ и гриппа необходимо незамедлительно обратиться к врачу, не заниматься самолечением.