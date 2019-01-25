«Эвалар» - лидер Национального фармацевтического рейтинга

Новости 22.12.2018 0:35 52

18 декабря 2018 года в Москве состоялось награждение победителей церемонии «Национальный фармацевтический рейтинг 2017». «Эвалар» получил награду в номинации «Производитель БАД». Полученная награда стала третьей в коллекции компании.

Коммерческий директор Московского представительства ЗАО «Эвалар» Николай Борисоглебский выразил благодарность за высокую оценку работы компании: «В 2018 году, несмотря на стагнацию рынка, мы сохранили свое лидерство. Удержать свои позиции нам во многом помогло расширение ассортимента и каналов продаж, а также запуск новых продуктовых линеек. Но, наверное, самый ценный наш актив, который мы зарабатывали не одно десятилетие – это доверие потребителей, которые сохраняют лояльность марке «Эвалар».

«Национальный фармацевтический рейтинг» ежегодная премия фармацевтической отрасли, учрежденная маркетинговым агентством DSM Group. В основу составления рейтинга положены объективные показатели объёмов продаж фармацевтической продукции в ценах конечного потребления, охватывающие весь российский фармацевтический рынок: более 1300 отечественных и иностранных производителей, более 5800 брендов.