Проект ремонта старого моста в Барнауле обойдется в 18 млн рублей

Новости 22.12.2018 2:15 53

Упрдор «Алтай» (подведомственная Росавтодору организация) ищет подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ для ремонта старого моста в Барнауле. Начальная цена контракта - 18 млн 444 тыс. 800 рублей.

По данным портала Госзакупок, финансирование будет осуществляться из Федерального дорожного фонда.

Подрядчику предстоит провести: инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания, предпроектное обследование, приборное и инструментальное обследование всех несущих конструкций автодорожной части моста с исследованием свойств материалов конструкций, расчеты несущих элементов, прогноз изменения состояния конструкций во времени.

Технический отчет должен содержать материалы о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории. Добавлено, что подрядчик должен будет выдать географические координаты начала и конца моста.

Подавать заявки на участие в конкурсе начнут с 22 декабря, а последние примут 15 января. Оценят их и выберут победителя 17 января. Начать и закончить ремонтные работы нужно будет в 2020 году.

Напомним, что эксперты признавали старый мост несущим опасность жизни и здоровью эксплуатирующих его людей. Мэрия Барнаула за пять лет не проводила нужный для устранения нарушений ремонт. К особо опасным дефектам эксперты отнесли, например, сквозные разрушения тротуарных плит в районе крепления перильного ограждения. В результате специалисты постановили провести капитальный ремонт моста. Напомним, это было в 2013 году. Но ни тогда, ни в 2015 году, когда «старый мост» закрывали на ремонт, работы были лишь «текущими», но не «капитальными».