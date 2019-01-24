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Проект ремонта старого моста в Барнауле обойдется в 18 млн рублей

Новости
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Упрдор «Алтай» (подведомственная Росавтодору организация) ищет подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ для ремонта старого моста в Барнауле. Начальная цена контракта - 18 млн 444 тыс. 800 рублей.

По данным портала Госзакупок, финансирование будет осуществляться из Федерального дорожного фонда.

Подрядчику предстоит провести:

инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания, предпроектное обследование, приборное и инструментальное обследование всех несущих конструкций автодорожной части моста с исследованием свойств материалов конструкций, расчеты несущих элементов, прогноз изменения состояния конструкций во времени.

Технический отчет должен содержать материалы о задачах инженерных  изысканий, о местоположении территории, на которой расположен   объект,  о  видах,  об  объеме,  о  способах и о сроках  проведения  работ  по  выполнению инженерных  изысканий, о качестве  выполненных  инженерных  изысканий,  о  результатах комплексного изучения природных  и  техногенных  условий  указанной  территории. Добавлено, что подрядчик должен будет выдать географические координаты начала и конца моста.

Подавать заявки на участие в конкурсе начнут с 22 декабря, а последние примут 15 января. Оценят их и выберут победителя 17 января. Начать и закончить ремонтные работы нужно будет в 2020 году. 

Напомним, что эксперты признавали старый мост несущим опасность жизни и здоровью эксплуатирующих его людей. Мэрия Барнаула за пять лет не проводила нужный для устранения нарушений ремонт. К особо опасным дефектам эксперты отнесли, например, сквозные разрушения тротуарных плит в районе крепления перильного ограждения. В результате специалисты постановили провести капитальный ремонт моста. Напомним, это было в 2013 году. Но ни тогда, ни в 2015 году, когда «старый мост» закрывали на ремонт, работы были лишь «текущими», но не «капитальными».

Автор: Дарина Белоусова

Фото: пресс-служба Упрдор «Алтай»

#старый мост #барнаул #госзакупки