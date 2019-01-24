Два автобусных маршрута в Барнауле отдадут без конкурса

Новости 18.01.2019 19:54 107

Администрация Барнаула согласна без проведения конкурсных процедур отдать перевозчикам два автобусных маршрута - №32 и №54. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

В администрации сегодня, 18 января, ждут уведомления от предпринимателей о согласии получить без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Рассматривать заявки и осматривать автопарк заявителя, планируют также сегодня.

Сообщается, что по маршруту №32 (пл. Победы – п. Научный городок) выполняется ежедневно 78 рейсов, требуется восемь автобусов вместимостью более 36 мест. По маршруту №54 (пл. Победы – ул. Просторная) совершается в день 148 рейсов, автобусов необходимо 12 штук вместимостью от 18 до 32 мест.

Напомним, еще осенью 2018 года администрация выставляла на конкурс шесть маршрутов общественного транспорта - №18, №33, №54, №58, №77, №121. В декабре того же года уже без конкурса предлагали маршруты №18 и №58.

Стоит сказать, что власти долгое время искали перевозчика на маршрут №39, но так и не нашли. Кроме того, водители покидают предприятия из-за низких зарплат.