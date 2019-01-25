Алтайские спасатели дали прогноз возможных ЧС на неделю вперед

Новости 22.12.2018 16:31 56

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали о том, какие чрезвычайные ситуации могут произойти в регионе в период с 21 по 27 декабря.

Так, средняя температура в эти дни ожидается в районе -23…-20˚С. Преобладающая температура ночью составит -25…-22˚С, а днем -23…-18˚С. Преимущественно слабые осадки ожидаются в начале периода, как и усиление ветра до 18-21 м/с.

Риск возникновения техногенных пожаров сохраняется на высоком уровне. Возможны бытовые пожары из-за неосторожного обращения с огнем, использования обогревателей, а также неисправности электрооборудования. Высока вероятность пожаров в частных жилых домах, банях, надворных постройках. Барнаул, Бийск, а также Первомайский, Топчихинский и Бийский районы – территории с наиболее высоким риском возникновения пожаров.

Сохраняется риск возникновения ДТП, в том числе из-за гололеда, снегопада, утреннего тумана. Наиболее высока вероятность возникновения аварий на Чуйском тракте, трассе Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан), трассе Бийск – Белокуриха, а также на автодорогах Первомайского, Тальменского и Алейского районов.

В течение указанного периода на озерах и реках края сохраняется высокая вероятность происшествий в местах традиционного лова рыбы, люди и техника могут провалиться под неокрепший лед.