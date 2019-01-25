«Жар-птица», хаски и аттракционы: на Мало-Тобольской в Барнауле откроют новогодний городок

Новости 22.12.2018 17:15 47

Сегодня, 22 декабря, жители и гости Барнаула смогут принять участие в открытии новогоднего городка на улице Мало-Тобольской. Праздничное мероприятие начнется в 17:00.

На сайте мэрии сообщается, что гостей ждет увлекательная программа с выступлением творческих коллективов, конкурсами и подарками. Во-первых, определят лучших Деда Мороза и Снегурочку. Кстати, для Дедов Морозов даже устроят предновогодний забег.

Участников, которые заранее подали заявки организаторам, ждет забег с препятствиями на 200 метров с выполнением заданий. Отдельно будут состязаться группы поддержки Дедов Морозов. В качестве домашнего задания конкурсантам было предложено придумать и организовать народные забавы со зрителями. Весь необходимый реквизит и костюмы – зона ответственности самих участников. Кстати, уточняется, что с собой им нужно привести группу поддержки не менее 10 человек.

Победителей ждут медали и памятные подарки от спонсоров акции. Все пришедшие на открытие новогоднего городка смогут полюбоваться на шестиметровую искусственную ель, праздничную иллюминацию, светящиеся фигуры и ледяные барельефы. Дети же смогут покататься на горках, аттракционах, а также ездовых хаски.

Впервые в Барнауле на пешеходной улице установят арт-объект в виде очага-сферы «Жар-птица», возле которого могут согреться все отдыхающие.