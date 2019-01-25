На площади Сахарова в Барнауле запустили аттракционы

Новости 22.12.2018 18:45 57

На главной праздничной площадке Барнаула – на площади Сахарова – 22 декабря запустили аттракционы. Здесь также уже установили новогоднюю елку и возводят ледяные барельефы и стены городка.

На сайте мэрии сообщили, что на площади заработали пять аттракционов: семейные – «Лошадки», «Ассорти», «Лебеди» и экстремальные – «Вальс» и «Хип-Хоп». Аттракционы украшены иллюминацией, работать они будут каждый день до самого закрытия ледового городка.

Кстати, на Сахарова также заканчивают строить горки для детей. Рядом с елкой появятся большие снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На строительство городка и изготовление ледяных фигур уйдет 550 кубометров льда.

Главная елка Барнаула официально откроется 29 декабря.