Двое ответят в суде за убийство бийчанина, закованного в наручники

Новости 22.12.2018 19:35 45

В Бийске завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых местных жителей в возрасте 24-х и 29-ти лет. По данным следствия, молодые люди избили своего знакомого и выбросили его труп с балкона. Тело убитого, закованного в наручники, обнаружили прохожие во дворе новостройки. Дело направлено в суд.

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ночью 25 марта 2018 года в Бийске около пивного бара между пьяными обвиняемыми и 25-летним мужчиной произошел конфликт. Они нанесли потерпевшему множество ударов по голове и туловищу. Затем они притащили мужчину к одному из них в квартиру, надели на него наручники, связали ему ноги и снова избили. Мужчина скончался от ударов на месте. Злоумышленники избавились от тела, выбросив его на улицу с балкона.

Во время осмотра места происшествия в квартире, где проживал 29-летний обвиняемый, за кухонным гарнитуром нашли незаконно хранившийся обрез, сделанный из одноствольного охотничьего ружья. Следователи его изъяли.

В кратчайшие сроки обвиняемых задержали и заключены под стражу. В ходе следствия они давали противоречивые показания, поочередно брав весь объем вины на себя. Тогда следователи провели очные ставки, допросили многих свидетелей, а также получили другие доказательства совершения жестокого убийства группой лиц.

Мужчин обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а одного из них еще и в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.