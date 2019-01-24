Недобор и новая высота: АлтГУ не сможет заработать в уходящем году заявленные 2 млрд рублей?

Новости 22.12.2018 16:11 39

Алтайский госуниверситет в 2018 году, вероятно, не сможет реализовать план по наполнению доходной части бюджета. Вместо ожидавшихся 2,04 млрд рублей, по состоянию на середину декабря этот показатель составлял только 1,626 млрд рублей или около 80% от плана.

25 декабря в вузе пройдет последнее в этом году заседание Ученого совета. Одним из главных вопросов в повестке дня станет обсуждение бюджета АлтГУ на 2019 год. Как ни странно, несмотря на то, что контрольные цифры на текущий календарный период, скорее всего, не будут выполнены, опорный вуз берет еще более высокую планку на следующий год - 2,172 млрд рублей. Доклад представит проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГУ Виктор Панов.

К слову, в свое время Минобрнауки, объявляя конкурс по созданию опорных вузов, одним из главных критериев рассматривало как раз величину бюджета. Несколько лет назад в документах фигурировала как раз цифра в 2 млрд рублей.

Вернемся, впрочем, к исполнению текущего бюджета АлтГУ. Как следует из материалов к заседанию Ученого совета, половина бюджета вуза складывается из субсидий от учредителя – Министерства науки и высшего образования РФ. Показательно, что за статус «опорного» вузу полагалась прибавка в размере 100 млн рублей, однако по факту получено только около 32 млн рублей.

Собственные доходы головного вуза в 2018 году оцениваются в 621 млн рублей, вместо планируемых 904 млн. При этом на долю платных образовательных услуг приходится 492 млн рублей.

К слову, на выплаты стипендий профильное министерство перевело АлтГУ 220 млн рублей. Любопытно, что доход вуза от договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ составил скромные 46 млн рублей, тогда как по плану заявлялось о 214 млн.

А вот, к примеру, такая статья доходов как пожертвования практически соответствует изначально заложенным в бюджет вуза параметрам: 82 млн против 84 млн "по плану".

Филиалы АлтГУ, как следует из материалов, не приносят ощутимый доход: вместо запланированных 57 млн рублей в казну пока что поступило 43 млн.

В заключение несколько слов относительно бюджета АлтГУ на 2019 год. Обращает на себя внимание, что опорный вуз рассчитывает в ближайшей перспективе получить 30 млн рублей на капремонт, 20 млн – на приобретение основных средств. Кроме того, должна вырасти субсидия за статус опорного вуза – до 150 млн рублей.

Для справки, бюджет вуза в прошлые периоды (2016, 2017 годы) варьировался в пределах 1,73-1,85 млрд рублей.