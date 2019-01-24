Александра Карлина наградили орденом Александра Невского

Новости 22.12.2018 17:43 59

Бывший губернатор Алтайского края, а ныне заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин удостоен ордена Александра Невского. Церемония награждения прошла 18 декабря в Кремле, сообщает «Алтайская правда».

Государственную награду Карлину вручили в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.