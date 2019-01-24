Мэр Славгорода последовал примеру Виктора Томенко и завел Instagram-аккаунт

Новости 22.12.2018 18:17 53

Глава Славгорода Сергей Горбунов завел личную страницу в Instagram. Сделал он это буквально через три дня после того, как в соцсети зарегистрировался губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

На странице Горбунова размещено уже шесть постов. На сайте Славгорода поясняется, что в Instagram можно узнать мнение главы на любую из ситуаций в городе.

«Подписчики могут напрямую задавать интересующие их вопросы или говорить о том, что беспокоит славгородцев», - пишут на сайте.

В комментариях под первой публикацией с селфи мэр действительно выказал готовность ответить на вопрос одного из пользователей, правда вопрос так и не последовал.

Однако все остальные посты касались рабочих будней: капремонт детсада, встреча с общественниками, введение в строй котла на котельной, совещание в администрации, получение нового автомобиля скорой помощи. Ни один комментарий под ними не оставлен.

Больше всего лайков набрал последний пост – про «скорые» (на момент публикации 70). Возможно, успех заключается в пожелании здоровья славгородцам в конце сообщения.

«Всем Славгородцам Здоровья и не болейте, пусть машины стоят без вызовов», - написал мэр.

На момент публикации у Сергея Горбунова насчитывалось 214 подписчиков и 19 подписок. Кстати, мэр Славгорода подписан на главу региона, что, к сожалению, не является пока взаимным.

Горбунов назначен главой Славгорода решением Славгородского городского собрания депутатов 31 июля 2018 года.