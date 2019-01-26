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Алтайская ГИБДД просит водителей пропускать автобусы с детьми

Новости
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Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей пропускать организованные колонны автобусов с детьми. В ГИБДД не исключают, что на дорогах могут возникнуть заторы, но автолюбителям следует отнестись к этому с пониманием.

На сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю уточняется, что наступил период, когда дети едут на новогодние представления и краевые елки. В частности, Губернаторские новогодние представления для школьников в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина будут проходить с 22 по 28 декабря. Кроме того, в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Алейске, Заринске и Камне-на-Оби пройдут окружные елки, которые продлятся до 30 декабря.

В течение всего периода госавтоинспекторы будут сопровождать организованные колонны автобусов с детьми до места проведения представлений.

Добавлено, что на праздничные мероприятия дети прибывают на трамваях, троллейбусах, железнодорожном транспорте и организованными колоннами пешком.

«Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть более внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах», - сказано на сайте ведомства.

Автор: Дарина Белоусова

Фото: 22.мвд.рф

#гибдд #дети #праздники