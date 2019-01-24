В Алтайском крае выделят больше средств на бесплатную медпомощь в 2019 году

Новости 22.12.2018 20:55 42

В 2019 году на бесплатную медицинскую помощь жителям Алтайского края направят 32,5 млрд рублей из Фонда обязательного медицинского страхования. Это на 3,2 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

На сайте регионального правительства сказано, что за счет увеличения финансирования планируется повысить как объемы, так и качество оказания медпомощи. Вырастет и показатель подушевого финансирования. Если в 2018 году норматив составляет 12 тыс. 175 рублей, то в 2019 году он увеличится на 11,2% - до 13 тыс. 534 рублей.

В следующем году территориальная программа ОМС будет дополнена еще двумя видами высокотехнологичной медпомощи: коронарным стентированием (метод позволяет сокращать инвалидизацию и смертность населения от инфарктов миокарда), на которое направят 1,9 млрд рублей, и помощью онкобольным, на которую выделят 3,2 млрд рублей.

Добавим, что в системе ОМС помощь в 2019 году будут оказывать 185 медучреждений. 132 организации находятся в краевой собственности, 49 относятся к частной форме собственности.