Опасность миновала. В Барнауле отказались от массового усыпления бездомных животных

Новости 18.01.2019 20:07 101

Барнаульские власти приняли решение о пересмотре условий муниципального контракта на отлов и содержание бездомных животных, согласно которому в 2019 году могли поголовно усыплять беспризорных питомцев. Город заключил с приютом «Ласка» временное соглашение на старых условиях, сообщили «Вести 22».

Напомним, в прошлом году барнаульские зоозащитники опасались, что в краевой столице расправятся с тремя тыс. бездомных животных. По контракту предполагалось, что в 2019 году тариф за одну отловленную особь уменьшится более чем в два раза, а животных, вместо содержания, будут отправлять на медицинский стол для усыпления.

В Барнауле отловом и содержанием безнадзорных животных более двух лет занимается приют «Ласка». В 2018 году было отловлено почти 1 тыс. 200 животных. Заведующая «Лаской» Софья Куликова заявила, что в приюте откажутся сотрудничать на таких условиях.

С 1 января вступил в силу федеральный закон о защите животных. Это послужило основанием для пересмотра условий муниципального контракта.