Барнаульские власти приняли решение о пересмотре условий муниципального контракта на отлов и содержание бездомных животных, согласно которому в 2019 году могли поголовно усыплять беспризорных питомцев. Город заключил с приютом «Ласка» временное соглашение на старых условиях, сообщили «Вести 22».
Напомним, в прошлом году барнаульские зоозащитники опасались, что в краевой столице расправятся с тремя тыс. бездомных животных. По контракту предполагалось, что в 2019 году тариф за одну отловленную особь уменьшится более чем в два раза, а животных, вместо содержания, будут отправлять на медицинский стол для усыпления.
В Барнауле отловом и содержанием безнадзорных животных более двух лет занимается приют «Ласка». В 2018 году было отловлено почти 1 тыс. 200 животных. Заведующая «Лаской» Софья Куликова заявила, что в приюте откажутся сотрудничать на таких условиях.
С 1 января вступил в силу федеральный закон о защите животных. Это послужило основанием для пересмотра условий муниципального контракта.
«Пока власти взяли определённую паузу на пересчёт этих тарифов и на то, чтобы привести все подзаконные акты в соответствие с федеральным законом. Нам было оглашено, что в феврале будут до нас доведены новые тарифы. Они будут опубликованы, и они не должны, естественно, противоречить принятому закону. Прежде всего стоит отметить, что принятый закон запрещает уничтожать животных, причём и безнадзорных, и домашних», - отметила заведующая барнаульским приютом «Ласка».