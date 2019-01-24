Три сотовых оператора предупредили о повышении цен с нового года

Новости 22.12.2018 21:49 51

«Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 предупредили своих абонентов о повышении цен. Стоимость услуг возрастет в январе 2019 года, сообщает «Ъ».

В сообщениях «Вымпелком» («Билайн») сказано, что тарифы и стоимость подключенных услуг изменится с 1 января 2019 года: цена вырастет на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся.

Абоненты «МегаФона» получили СМС, в которых отмечено, что в 2019 году с 18% до 20% меняется ставка НДС. Оператор перейдет на новые цены с 9 января.

Tele2 же поясняет, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому иногда компания «вынуждена» пересматривать стоимость услуг. В частности, изменений в ценах некоторых тарифов следует ожидать уже с 1 января.