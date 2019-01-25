Школьники ЗАТО Сибирский пополнили ряды «Юнармии»

Новости 22.12.2018 22:47 60

16 декабря в Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии прошли праздничные мероприятия, в центре внимания которых оказались ветераны РВСН. На торжество они собрались в зрительном зале клуба управления войсковой части 52929, который предстал перед ними в обновленном виде.

Большинство гостей составили те, кто в разные годы проходил службу именно в ракетном соединении, а теперь в силу солидного возраста находится в запасе или в отставке, но по-прежнему проживает с родными и близкими в военном городке. Кроме того, большой группе ветеранов дивизии помогли организованно приехать в ЗАТО Сибирский из Барнаула. Вместе с действующими военнослужащими участников праздника насчитывалось около 150 человек.

Торжество началось с традиционного ритуала, когда под звуки торжественного марша на сцену вышли офицеры-знаменосцы, они несли боевое знамя прославленного соединения.

По случаю профессионального праздника стратегических ракетчиков и очередного Дня рождения 35-й ракетной дивизии ко всем присутствующим со словами поздравлений обратились командир соединения полковник Александр Прокопенков, глава ЗАТО Сергей Диких, военный священник отец Сергий.

Пользуясь случаем, генерал-майор в отставке Владимир Розовенко, командовавший дивизией, дополнил выступление приветственными словами от хорошо известных в Сибирском генерал-полковника в отставке Николая Соловцова и генерал-майора в отставке Николая Калиниченко, которые также в разные годы возглавляли ракетную часть. Все выступавшие отмечали этапы большого пути дивизии за 76 лет существования, благодарили ветеранов за их вклад в благородное дело защиты Родины и создания надежного ядерного щита, за участие в воспитании подрастающего поколения, от души желали всем здоровья и благополучия на долгие годы.

Главным подарком стал большой тематический концерт, представленный творческими коллективами соединения. Очень зрелищным получился и номер «Фиеста», подготовленный барабанщиками военного оркестра соединения, наполненный добрым юмором и блестяще исполненный.

Особую торжественность праздничному дню придал красивый ритуал вступления семи школьников Сибирского в ряды общероссийского патриотического движения «Юнармия». Мальчишки и девчонки заслужили это почетное право после первого года обучения в ВПК «Тигр», показав отличные результаты в стрелковой подготовке. Кстати, в первый раз в ЗАТО Сибирском такое посвящение состоялось осенью 2016 года. Ребята заранее твердо выучили слова клятвы, произнеся которую, они пообещали быть патриотами, защищать слабых, готовить себя к службе Отечеству, добиваться побед в учебе и в спорте.

Командир пожал руку каждому из прошедших церемонию посвящения и вручил ребятам нагрудные знаки «Юнармии». Завершая ритуал, полковник Александр Прокопенков высказал такое напутствие школьникам, получившим право носить форму особого образца: «Нас, взрослых, очень радует, что вы решили связать свою судьбу с этим большим, по-настоящему патриотическим движением. Министр обороны нашей страны Сергей Шойгу поставил серьезную задачу: число юнармейцев в России должно увеличиться до цифры в 500 тысяч человек. Поэтому ваше вступление в ряды «Юнармии» – это вклад нашего маленького военного городка в важное и серьезное дело».