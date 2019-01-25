В Алтайский край идет похолодание до -35 градусов

Новости 22.12.2018 23:27 46

В Алтайском крае в ближайшие два дня похолодает. Так, в ночь с 23 на 24 декабря температура воздуха составит -35 градусов при прояснении.

По данным Алтайского ЦГМС, в ночь с 22 на 23 декабря ожидается -17...-22 градуса, при прояснении -23...-28 градусов. Местами в северных районах будет снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, 4-9 м/с, с усилением до 10-15 м/с. Днем 23 декабря температура составит -13...-18 градусов, местами в южных районах до -8.

В ночь с 23 на 24 декабря ожидается -24…-29 градусов, при прояснении до -35. В большинстве районов снег, на дорогах гололедица. Ветер будет северный, 4-9 м/с. Дневная температура 24 декабря в среднем составит -20...-25 градусов.