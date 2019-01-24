Необоснованно раздуты. Славгородцы настаивают на пересмотре тарифов по обращению с ТКО

Новости 23.12.2018 16:12 43

Жители Славгорода и местные власти высказывают озабоченность тарифами на ТКО, которые начнут действовать с 1 января. Дело в том, что цифры, установленные для т. н. Славгородской зоны, в разы превосходят аналогичные показатели по Барнаулу и Бийску. При этом никакого логического объяснения этому факту нет.

Не так давно управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов озвучило стоимость услуг регоператоров по обращению с ТКО по семи зонам, сформированным в регионе. В тариф заложены сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. Согласно региональной схеме обращения с ТКО, Алтайский край разделен на Алейскую, Барнаульскую, Бийскую, Заринскую, Каменскую, Рубцовскую и Славгородскую зоны.

Так, ежемесячная плата для жителей Славгородской зоны (в нее входят 9 сельских районов, а также Славгород и Яровое) составит 113,43 рубля за человека по отходам IV класса опасности и 106,42 рубля за отходы V класса. Это в три раза выше, чем по Бийску, и в два раза больше, чем по Барнаулу.

Напомним, к IV классу относятся малоопасные отходы, такие как строительный мусор, покрышки, отходы, содержащие в себе пыль металлов и их сплавов, отходы бумаги и картона, перья и пух. К V классу относят практически неопасные пищевые отходы, древесная стружка и опилки, отработанные абразивные круги, керамика, зола, чистая пластиковая тара, полиэтиленовая пленка и т. д.

Обслуживанием Славгородской зоны с 1 января займется ООО «Позитив 88». Компания, к слову, зарегистрирована в Рубцовске.

Главный вопрос, который адресуют местному регоператору славгородцы, каким образом был вычислен тариф. Если брать по территориальной протяженности муниципалитетов, по концентрации многоквартирных микрорайонов и протяженности частного сектора, то полученное число никак не могло быть выше барнаульских цифр. В краевом центре, как уже сообщалось, будут платить 66,82 рубля и 63,32 рубля соответственно.

Тот факт, что тарифы необоснованно завышены, полагают не только рядовые славгородцы, но и представители Горсобрания депутатов. В частности, как стало известно "ПолитСибРу", в начале следующей недели представители фракции «Единая Россия» намерены предпринять ряд шагов для того, чтобы убедить регоператора пересмотреть озвученные ранее цифры в сторону их уменьшения.