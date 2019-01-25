Афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле 25-27 января

Новости 25.01.2019 15:45 169

В последние январские выходные погода не радует, так что кататься на коньках или санках при сильном ветре и морозе не рекомендуем. Зато отправиться в кинотеатр, театр или на концерт - вполне можно. «Политсибру» предлагает читателям несколько вариантов мест, где можно отдохнуть.

Кинотеатры

BEEF: Русский хип-хоп 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 5,4

Фильм о становлении русского хип-хопа: от андеграунда до огромных стадионов. Зритель заглянет за кулисы русского рэпа и увидит все конфликты и столкновения. На съёмки киноленты ушло семь лет. Режиссер фильма Рома Жиган уверяет, что «посмотрев это кино, вы заговорите с современным поколением на одном языке».

Море соблазна 18+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,6

Единственная женщина, которую любил главный герой, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Но неожиданно она вновь появляется в его жизни, рассказывает об издевательствах со стороны мужа и просит старого знакомого пойти на преступление. Устоит ли он перед соблазном?

Зеленая книга 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 7,9

Богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя Тони «Болтуна». Он далек от светского общества, но хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих героев.

Театры

Пленные духи 16+

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина

Когда: 26 января в 17:30

По поручению Валерия Брюсова другой известный поэт Андрей Белый приезжает в Шахматово, чтобы познакомиться с Прекрасной Дамой, вдохновляющей молодого поэта Александра Блока. А есть ли на самом деле Прекрасная Дама и кто она, прояснит эта поэтическая история.

Кысь 16+

Где: Молодежный театр Алтая им. В.С.Золотухина

Когда: 26 января 17:00

События в «Кысь» происходят в будущем, спустя 200 лет после гипотетической катастрофы, которая повернула историю вспять, погрузив цивилизацию в языческую эпоху, этакое русское средневековье. В котором, как говорят герои, уже изобретено колесо и недалёк тот день, когда они научатся обжигать горшки и изобретут коромысло.

Вслед за романом спектакль призывает к размышлениям о том, что цель, как бы возвышенна она ни была, не может оправдывать неблаговидные средства её достижения.

Скрипач на крыше 12+

Где: Алтайский государственный музыкальный театр

Когда: 26 января в 17:00

Главный герой – еврейский крестьянин. Всю жизнь он трудился, сберегал традиции своего народа, растил детей, но вот наступил ХХ век, и с ним начались еврейские погромы. И это не единственное потрясение в жизни. Времена меняются, и его дочки в поисках мужей в той или иной степени нарушают традиции, с чем Тевье никак не может смириться. В поисках успокоения и истины он периодически обращается к богу.

Концерты

«Из мрака к свету» 12+

Где: Концертный зал «Сибирь»

Когда: 26 января в 17:00

Концерт Государственного оркестра «Сибирь», посвященный творчеству Альфреда Шнитке. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист РФ Николай Комиссаров. I отделение – «Сюита в старинном стиле» (музыка к кинофильму), «Мастер и Маргарита» (режиссер Ю.Кара). II отделение – «Гоголь – сюита» (Фрагмент из музыки к кинофильму), «Сказка странствий». Ведущая – Вера Климанова.