В Тальменском районе прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ

Новости 23.12.2018 16:57 50

Жители поселка Тальменка в Тальменском районе накануне устроили массовую акцию протеста в связи с повышением стоимости услуг теплоснабжения. По итогам митинга создана инициативная группа, рассказали в сообществе «Тальменка. Народный контроль» в Одноклассниках.

Жители, недовольные повышением услуг ЖКХ, направили письмо в Администрацию Президента РФ. В середине декабря в районной администрации прошло собрание с населением поселка.

«14 декабря меня пригласили в районную администрацию, где состоялось собрание райдепов и жителей Тальменки, кого мы (коммунисты) успели собрать, зал был полный. Нас убеждали больше часа, что годами разворованное предприятие ЖКХ нужно восстанавливать за счёт жителей. Мы выступили против и сделали заявку на протестный митинг на 22 декабря на стадионе», - рассказал один из местных жителей в Одноклассниках.

Решение о поднятии тарифов было принято на сессии Тальменского районного совета народных депутатов еще в сентябре. В декабре жители узнали, что в поселке создается ООО «Темп», которое будет заниматься предоставлением бытовых услуг населению. Стоимость ГКалории выросла с 1585,79 до 2460, 53 рубля. Повышение стоимости услуг теплоснабжения чиновники аргументировали износом коммуникаций, газовых котлов и т.д.