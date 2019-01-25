ВТБ планирует вдвое увеличить число клиентов малого и среднего предпринимательства

Новости 23.12.2018 17:50 48

Банк ВТБ констатирует среднемесячный прирост остатка кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства в пределах 1,3%, а с начала года в 13,2%. Как сообщил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президента банка ВТБ Руслан Еременко в интервью ИА «Прайм», в банке делается упор на развитие в регионах с целью нарастить присутствие в малом бизнесе.

«Это важнейший сегмент для развития экономики страны и плотная работа с ним – задача номер один для наших региональных подразделений по всей стране», - отметил топ-менеджер банка.

Всего на текущий момент в банке более 500 тысяч клиентов малого и среднего предпринимательства. В ВТБ планируют вдвое нарастить количество активных клиентов этого сегмента в течение 2-3 лет.