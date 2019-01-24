Министр просвещения призвала не нагружать школьников на новогодних каникулах

Новости 23.12.2018 18:40 40

Министр просвещения Ольга Васильева считает, что школьникам не нужно давать много заданий на новогодние праздники. Об этом министр заявила на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

По словам Васильевой, дети и так достаточно загружены.

«С одной стороны, и у детей, и у взрослых должно быть время на то, чтобы вздохнуть, отвлечься от работы, провести время с семьей. Тем более - в праздник, тем более - в Новый год. С другой стороны, каждый родитель знает, в чем ребенку нужно приложить больше усердия, нужна ли ему помощь», - сказала министр просвещения.

Она отметила, что после нескольких дней отдыха, конечно, можно вместе с ребенком «что-то прочитать, обсудить, повторить, но не слишком при этом усердствуя».