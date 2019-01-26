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В ДТП на трассе «Барнаул-Новосибирск» погиб мужчина и пострадал ребенок

Новости
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В Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла сегодня в 10:40 на 48 километре Чуйского Тракта. Установлено, что 56-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, двигаясь в сторону Новосибирска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN и легковым автомобилем Honda CR-V.

Водитель автомобиля Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия. В его машине находилась девочка 2013 года рождения, её доставили в медучреждение с травмой головы. 

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автор: Анна Перевощикова

#барнаул #новосибирская область #дтп