Новогодние представления для школьников покажут на пяти площадках в Барнауле

Новости 23.12.2018 18:59 49

С 22 по 30 декабря в Барнауле пройдут новогодние представления для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций города. В этом году представления покажут в пяти учреждениях, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В Алтайском драмтеатре школьникам покажут сказку «12 месяцев». Представление увидят около 700 детей. Также детям покажут спектакли «Сказка лунных дорог» (ДК г.Барнаула), «Сказка зимнего леса» (ДК «Южный»), «Алладин» (Алтайский государственный музыкальный театр), «Про Митю и новогодние часы» (ДК «Моторостроителей»).

Все представления посетят около 34 тыс. барнаульских школьников.

Во время доставки на спектакли автобусы с детьми будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции, в городе возможно затруднение дорожного движения.