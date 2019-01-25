Восьмиклассникам ЗАТО Сибирский вручили первые паспорта

Новости 23.12.2018 19:19 54

В ЗАТО Сибирский несколько раз в году приглашают подростков на официальную церемонию, на которой вручают первый паспорт. На прошлой неделе состоялась финальная церемония в уходящем году: 14 детей в торжественной обстановке получили важный документ, удостоверяющий личность.

Паспорта граждан РФ школьникам вручили заместитель главы администрации ЗАТО Сибирский по социальным вопросам Ольга Гречушникова и начальник миграционного пункта межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Сибирский Елена Николаева.

«На душе и гордость, и тревога – дочь получила свой первый официальный документ! Это важное событие для нашей семьи, мы его долго ждали. Думаю, получение паспорта наложит определенный отпечаток на поведение дочери, обяжет её быть более ответственной и серьезной», - рассказала мама одной из школьниц.

Также на прошлой неделе торжественная церемония вручения паспортов граждан прошла в правительстве Алтайского края. Их вручили детям из разных городов и районов края, которые стали победителями всероссийского конкурса «Мы – граждане России» и имеют достижения в учебе, спорте, общественной работе. Главный документ из рук губернатора Виктора Томенко получили и юные жители ЗАТО Сибирский.