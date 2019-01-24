В Алтайском крае мужчина нанес сожительнице 54 ножевых ранения

Новости 23.12.2018 20:58 48

Новоалтайский городской суд вынес приговор жителю Первомайского района за убийство своей гражданской супруги. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Как было установлено на судебном заседании, в июне этого года мужчина в нетрезвом состоянии поругался со своей сожительницей. После того, как женщина оскорбила его, он нанес кухонным ножом не менее 54 ударов потерпевшей в область шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления.

Осужденный проведет 11 лет в исправительной колонии особого режима, также ему назначено ограничение свободы на два года с установлением ограничений и возложением обязанностей.