МВД РФ намерено забрать у МЧС полномочия по контролю за пожарной безопасностью. Обновлено

Новости 23.12.2018 21:54 41

Министерство внутренних дел России намерено забрать у МЧС полномочия по осуществлению пожарного надзора. Документы о разработке поправок к законодательству размещены на портале проектов нормативных правовых актов, сообщила «Российская газета».

Обоснования передачи пожарного надзора министерству в документе не приводятся. Сказано, что обсуждение инициативы должно завершиться 5 января 2019 года. Поправки могут вступить в силу в августе следующего года.

Сейчас пожарную безопасность контролирует МЧС. МВД имеет право проводить пожарный надзор только на объектах, которые принадлежат ведомству.

UPD. В пресс-службе МВД России рассказали «Политсибру», что «подготавливаемые изменения в Положение о МВД РФ позволят министерству организовать федеральный государственный пожарный надзор на объектах, находящихся в ведении МВД России. Указанные изменения не затрагивают вопросов пожарного надзора на объектах, не входящих в систему МВД России».