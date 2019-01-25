Алтайский СПИД-центр провёл мероприятия в рамках международного Дня инвалидов

Новости 23.12.2018 21:55 47

В рамках поручения от 17.10.2018 № 03-08/240 в связи с проведением в Алтайском крае декады инвалидов, посвященной Международному Дню инвалидов с целью создания полных и равных прав инвалидам, участия их в жизни общества специалистами отдела профилактики Алтайского краевого центра СПИД проведены мероприятия.

Для пациентов, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении в онкологическом диспансере психологом Татьяной Штер были проведены два семинара с элементами тренинга по проблеме ВИЧ-инфекции: основные сведения о ВИЧ/СПИДе, пути передачи, меры профилактики, социально-психологические аспекты. Активное участие в проведении семинара приняла ведущий библиотекарь АКУНБ им. В.Я. Шишкова Наталья Кузнецова, которая провела обзор информационных материалов с приглашением всех желающих (в том числе дистационно) пользоваться литературой из фонда библиотеки.

Также в декабре в Краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Алтайская общеобразовательная школа №1» социолог Илья Красюков провёл видеолекторий для учащихся старших классов по профилактике ВИЧ-инфекции. На мероприятии был показан учебный фильм, затем прошла дискуссия по данной теме. В видеолектории приняли участие 20 человек.