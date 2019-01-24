Снегоход с людьми провалился под лёд в Кемеровской области

Новости 23.12.2018 22:21 50

Снегоход провалился под лед на водохранилище в Кемеровской области. Спасатели ищут двоих человек, сообщил ТАСС.

«В ночь на воскресенье на Беловском водохранилище, в районе села Менчереп в Беловском районе, под лед провалился снегоход с людьми: один 28-летний пассажир выплыл, двоих - водителя и еще одного пассажира - ищут», - рассказал ТАСС источник в экстренной службе.

ГУ МЧС по Кемеровской области ситуацию пока не комментирует.

Сообщается, что водохранилище также известно как Беловское море. Оно было искусственно создано более 50 лет назад на реке Иня как пруд-охладитель для Беловской ГРЭС.