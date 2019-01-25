На Алтае мошенники воспользовались добропорядочностью женщины и похитили 100 тысяч рублей

Новости 23.12.2018 23:37 47

Накануне 50-летняя жительница Краснощековского района стала жертвой мошенников. Неизвестные похитили с её банковской карты 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина разместила в интернете объявление о продаже теленка за 10 тыс. рублей. Вскоре ей позвонил мужчина и сообщил, что готов перечислить всю сумму сейчас, а животное забрать позже. Чуть позднее мужчина сообщил, что по ошибке перечислил крупную сумму на карту потерпевшей.

«Добропорядочная женщина вернула эту сумму денег, перечислив ее на указанные злоумышленником счета. Только после этого она обнаружила, что никаких поступлений на ее карту не было, а перевела они собственные средства», - рассказали в пресс-центре алтайской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейские напоминают, что для перевода денег на банковскую карту достаточно назвать только ее номер. Нельзя никому сообщать CVC-код (три цифры на оборотной стороне карты) и информацию в СМС-сообщениях.