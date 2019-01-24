«Спасибо за критику»: Виктор Томенко отреагировал на комментарии в Instagram

Новости 24.12.2018 0:20 46

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал пост в Instagram, в котором он делится реакцией на комментарии и обращения граждан. По его словам, просьбы и вопросы жителей края будут передаваться в профильные министерства, управления и администрации муниципалитетов.

«Наконец-то есть возможность поделиться своей реакцией на все комментарии и обращения ко мне и к моим публикациям. Спасибо за ваш интерес и за поддержку. Её было немало. Спасибо и за критику. Иногда довольно острую. Инстаграм, конечно, затягивает, но требует много времени. Все мы знаем, что «нельзя объять необъятное». Похоже, это тот самый случай. Поэтому отвечать сам смогу и буду только на некоторые обращения и комментарии. Просьбы и вопросы, которые ясно сформулированы и требуют вмешательства власти, буду передавать в министерства, управления края и администрации муниципалитетов. И потом здесь показывать итоги их проработки. Этим мне придётся загрузить своих помощников. Ещё раз всем спасибо, надеюсь на понимание. На связи», - пишет Виктор Томенко.

Напомним, в популярной соцсети Instagram в начале недели появился официальный аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 17 декабря он опубликовал два первых поста о том, как он съездил на выходных в Тягун на открытие горнолыжного сезона.

Стоит отметить, что примеру губернатора уже последовал глава Славгорода Сергей Горбунов. Он завел аккаунт в Instagram буквально через три дня после того, как в соцсети зарегистрировался глава региона.