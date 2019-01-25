Суд временно закрыл барнаульский ТЦ «ГеоМаркет»

Новости 24.12.2018 0:07 85

В Барнауле временно приостановил работу торговый центр «ГеоМаркет». Согласно объявлению на дверях торгового центра, постановление суда вынесено 20 декабря.

«Согласно определения суда от 20 декабря 2018 года по делу №2-2892/2018 эксплуатация нежилого помещения торгово-развлекательного центра «ГеоМаркет», площадью 9843,4 кв.м. (подвал, первый, второй, третий этажи), расположенного по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 154а, до вступлению в законную силу решения суда запрещена», - говорится в объявлении.

Корреспондент «Политсибру» отметил, что уличная аудиореклама до сих пор транслируется у входа в центр, внутри горит свет, но двери закрыты.

Причины, по котором суд решил закрыть ТЦ, - не уточняются. Возможно, это связано с нарушениями правил пожарной безопасности. После пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области были проведены массовые проверки: несколько крупных в Барнауле были закрыты именно по этой причине.

Кроме этого, в Барнауле 20 декабря закрыли две детские игровые зоны в ТРЦ «Галактика»: «Карамелька» и «Веселкино». Прокурор Железнодорожного района Барнаула Андрей Соколовский пояснил «Политсибру», что связано это с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности.