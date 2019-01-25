Поход в Барнаульский планетарий: прыжок в прошлое

Мнения 24.12.2018 14:41 93

В тишине полузаброшенного парка в Барнауле работает один из старейших планетариев Сибири. Повзрослело не одно поколение тех, кто впервые познакомился со вселенной в этих стенах, но здание отдадут в собственность церкви. Ни директор, ни сотрудники своей обеспокоенности не выдают – некогда, ведь на носу Новый год, школьные каникулы, одна за другой группы ведут на показы. Еще до новогодней суматохи удалось побывать на одной из программ и вернуться в детство.

Пришедшие группой на показ младшеклассники кучкуются во дворике. В крошечной «прихожей» планетария всем не уместиться и для ожидания она не приспособлена. К началу программы ребят запускают. Плетусь в хвосте растянувшейся очереди.

Пока дети проходят за тяжелые черные шторы в зал, оглядываюсь. На стенах в несколько рядов дипломы и награды коллективу планетария, афиши, открытая книга отзывов обрывается на 103 странице благодарностями от студентов Алтайской академии гостеприимства.

Кассир за стойкой со стеклянной перегородкой. Взрослый билет – 100 рублей, детский – 80, но сегодня – бесплатно. Бесплатные показы проводят и для льготников, групп из интернатов и других специальных детских учреждений.

Контроллер надрывает билет, продвигаюсь в зал. Маленькие посетители уже расселись по креслам, разглядывая все вокруг – «космические» поделки, рисунки, раритетный проектор 60-х годов и совсем свежую украшенную елку. Свет гаснет, слышен шелест пуховиков, пахнет старым школьным актовым залом. Взгляды устремляются вверх – проектор превратил купол в небо, начинается программа о звездах.

С момента моего последнего посещения планетария в начале 2000-х нельзя сказать, что в нем ничего не поменялось. Расширился репертуар да и внутреннее убранство поменялось, обновили аудио- и видеоаппаратуру, но все же он остался где-то в «нулевых». Но для взрослых этот прыжок в прошлое в самом хорошем смысле – как путешествие в детство. Директор учреждения Павел Ягодкин признает, технически и морально устарели, поэтому и против смены здания ничего не имеют, а возможность получить специально построенное и приспособленное – идеально. Такой вариант рассматривается, говорят в планетарии, но люди науки остаются реалистами.

Программа идет меньше часа. Под конец рассказывают несколько занимательных фактов о созвездиях. Показывают зимнее небо для нашей широты, которое из-за городской засветки таким звездным в жизни не увидеть. Льется размеренный голос диктора. Каждую лекцию читают в живую, причем наизусть. «Любите и любуйтесь звездами», - так сегодня заканчивается путешествие по космосу.

- Ну как, понравилось? Не заснули? – спрашивает учительница, пересчитывая воспитанников по головам. Говорят, понравилось, ведь все были в первый раз. Радостные они строятся парами. Спрашиваю, придут ли еще. Придут, ведь «прикольно и круче, чем в 3D».

Кстати, раньше школьников в планетарий больше и чаще возили централизованно – собирая группы и заказывая автобус. Теперь из-за ужесточения правил перевозки детей количество таких групп существенно сократилось, но недостатка в посетителях особенно под новый год нет. В выходные даже приходится приносить из служебных помещений дополнительные стулья.

Пока группа собирается на выход, пытаюсь мысленно превратить «звездный дом» в «дом господень», каким он станет через какое-то время. Вот свод, наверху появятся купола, запахнет ладаном. Такое будущее у этого места. Остается только надеяться, что когда здесь начнут молиться, в Барнауле уже будет работать современная обсерватория для влюбленных в небо.

Кстати, удобным местом для нового планетария мог бы стать Нагорный парк. Руководство планетария не раз предлагало этот вариант. Получится или нет, но и там соседствовать обсерватории, словно по какой-то воле свыше, придется снова с храмом.