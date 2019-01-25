Алтайский край включили в нацпроект по производительности труда

Новости 24.12.2018 15:10 54

Список регионов, которые включены в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» на 2019 год, утвердили в Минэкономразвития РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Право стать участниками проекта получили 15 регионов (всего было подано 39 заявок), представившие лучшие программы. Среди них Алтайский край. Из сибирских регионов также в список вошли Красноярский край и Томская Область.

Регионы получат доступ к льготным займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам до 300 млн рублей от «Сколково», налоговым преференциям и так далее.

Отбор производился на конкурсной основе по двум критериям. Эксперты оценивали потенциал экономики региона с точки зрения роста в несырьевых отраслях и качество подготовленной региональной программы.

Отмечается также, что все регионы, участвующие в нацпроекте, получат индивидуальные цели по повышению производительности труда для целевой группы компаний региона.