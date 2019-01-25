Дайджест. Обзор главных новостей недели по версии «ПолитСибРу»

Новости 24.12.2018 14:10 53

Предпоследняя неделя Нового года, на удивление, оказалась богата событиями, причем не только политического свойства. «ПолитСибРу» подготовил для своих читателей «информационную сводку», где собраны наиболее интересные и актуальные материалы, выходившие на сайте в период с 17 по 23 декабря.

Итак, в понедельник можно было ознакомиться с мнением экспертов по итогам повторных губернаторских выборов в Приморье. Также обращает на себя внимание материал о наказании для устроителей митингов в Алтайском крае, ну и конечно же новость о том, что губернатор Томенко появился в Instagram. Любопытным оказалось и интервью нового министра здравоохранения Дмитрия Попова.

Во вторник в число главных материалов вошел обзор, касающийся общения президента с алтайским журналистами в разные годы, очередная попытка Марии Мотузной «расстаться» с Украиной и продление ареста для виновника смертельного ДТП на проспекте Ленина. Кроме того, стало известно, сколько человек в крае выйдут на пенсию в 2019 году позже, чем ожидалось.

Главными темами среды стали резко выросшая за год инфляция в крае, серьезное ДТП с участием автобуса на площади Октября, новый поворот в деле Михаила Седова, убитого из-за автомобиля, а также очередные страсти по Барнаульскому планетарию.

Четверг оказался сверхнасыщенным. Депутаты АКЗС на сессии согласовали нового прокурора края, между делом охотно позируя фотографу. Совсем с другим настроением подходят к Новому году в приюте «Ласка», почему – читайте в нашем материале. Кроме того, 19 декабря знаковое интервью «ПолитСибРу» дал алтайский политолог Юрий Чернышов. Ну, а вечером настало время Владимира Путина. В частности, он прокомментировал ситуацию вокруг «барнаульской шпионки» Бутиной.

Утром пятницы вновь солировал президент. «ПолитСибРу» составил Топ-20 цитат с пресс-конференции, а также пообщался с алтайскими делегатами, которым за 4 часа слово так и не дали. Под занавес рабочей недели стало известно, что старый мост в Барнауле все-таки собираются ремонтировать. При этом только документация может обойтись в 18 млн. Помимо прочего, прокуратура решила оставить ТРЦ "Галактика" перед каникулами без детских игровых площадок. Получила свое продолжение и история с «Лаской».

В субботу на «ПолитСибРу» вышла статья относительно наполеоновских планов АлтГУ на 2019 год. Заслуживает внимания и новость о мэре-инстаграмщике из Славгорода, а также прогноз от МЧС на последнюю неделю года.

Наконец, в воскресенье на нашем сайте можно было прочитать о массовом митинге в Тальменке, закрытии очередного барнаульского ТЦ, спорах вокруг славгородского мусора, а также прогнозе погоды на новогоднюю ночь в Барнауле.