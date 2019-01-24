Вымышленная трасса «Барнаул-Красноярск» попала в ролик Comedy Club

Новости 24.12.2018 15:45 42

USB Production (Comedy Club) выпустили ролик-сказку «Маленькое новогоднее чудо» о том, как мужчина, внешне похожий на президента РФ Владимира Путина (российский пародист Дмитрий Грачев) спасает на несуществующей трассе «Барнаул-Красноярск» котенка.

В ролике говорится, что на 420-ом км той самой вымышленной трассы маленький котёнок переходил шоссе, торопился к маме на другой стороне дороги. В это время по трассе со скоростью 200 км/ч мчалась черная машина, в которой сидел мужчина, торопившийся на встречу с губернатором Красноярского края. В последнюю секунду водитель ударил по тормозам и остановил автомобиль перед котенком.

Из авто вышел мужчина (Дмитрий Грачев), взял котенка на руки и сказал: «Принесите молочка». В конце ролика голос диктора за кадром говорит о том, что котёнок встретил Новый год со своей мамой-кошкой. И об этой истории никто бы не узнал, если бы «совершенно случайно» на трассе «Барнаул-Красноярск» в три часа ночи не оказались съёмочные группы различных телеканалов, таких как «Первого канала, ВГТРК, Russia Today, Вести-24, Вести-365, «Сегоднячко» на НТВ, «Вчерашнечко» на ТВЦ, телеканал ТВ-3 мистический, телеканал «Дождь» пессимистический», и так далее.