Ирина Акимова возглавит новый орган в Алтайском крае

Новости 24.12.2018 17:15 42

Глава избиркома Алтайского края Ирина Акимова возглавит новый орган – совет председателей избирательных комиссий края. Решение о его создании опубликовано на официальном сайте регионального избиркома.

Помимо председателя в совет вошли девять глав территориальных избирательных комиссий из Барнаула (Виталий Замаруев), Новоалтайска (Ольга Гладкова), Бийска (Приобская ТИК - Владимир Ищук), Славгорода (Нина Сощенко), Ребрихинского (Елена Бегаева), Каменского (Галина Коробова), Троицкого (Валерий Котыхов), Ключевского (Светлана Сенина), Алейского районов (Елена Тюрина).

Они будут заниматься изучением и обобщением практики подготовки, проведению и контролю выборов, а также думать над развитием ГАС «Выборы», совершенствованию профильных законов и так далее.

Все это будет носить рекомендательный характер, уточняется в документе. Также уточняется, что заседания совета будут проводиться не реже одного раза в полугодие, а срок полномочий членов совета - не более трех лет, после чего будут проводить ротацию.

Глава избиркома Алтайского края Ирина Акимова возглавит новый орган – совет председателей избирательных комиссий края. Решение о его создании опубликовано на официальном сайте регионального избиркома.

Помимо председателя в совет вошли девять глав территориальных избирательных комиссий из Барнаула (Виталий Замаруев), Новоалтайска (Ольга Гладкова), Бийска (Приобская ТИК - Владимир Ищук), Славгорода (Нина Сощенко), Ребрихинского (Елена Бегаева), Каменского (Галина Коробова), Троицкого (Валерий Котыхов), Ключевского (Светлана Сенина), Алейского районов (Елена Тюрина).

Они будут заниматься изучением и обобщением практики подготовки, проведению и контролю выборов, а также думать над развитием ГАС «Выборы», совершенствованию профильных законов и так далее.

Все это будет носить рекомендательный характер, уточняется в документе. Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в полугодие, а срок полномочий членов совета - не более трех лет, после чего последует ротация.