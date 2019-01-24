«Уроки вежливости» прошли в ЗАТО Сибирский

Новости 24.12.2018 17:59 48

Депутаты молодежного Парламента городского округа ЗАТО Сибирский провели «Уроки вежливости» для учеников начальных классов. В декабре таких уроков запланировано три, два из них уже прошли. Азы вежливости с удовольствием постигали ученики 1-Е (классный руководитель – Лидия Жукова) и 2-Д (классный руководитель – Елена Мизенина) классов средней школы.

Ребята отвечали на вопросы, успели и немного поиграть. Сначала они собирались в поход, передавая друг другу мяч, не забывая сказать «спасибо» и «пожалуйста». А потом старательно заполняли каждый лепесток выданной им ромашки вежливыми словами. А девушки-старшеклассницы, проводившие уроки – Анна Родионова, Анна Головина и Софья Барановская – в свою очередь, попробовали себя в роли учителей и успешно справились.