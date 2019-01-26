Барнаульцам не стоит ждать резкого повышения тарифов за вывоз мусора

Новости 24.12.2018 18:23 58

Барнаульцы начали переживать из-за слухов о том, что в 2019 году ожидается резкий скачок цен на вывоз и захоронение ТКО. Однако в управлении по госрегулированию цен и тарифов Алтайского края заявили, что простым жителям беспокоиться не о чем.

Дело в том, что ведомство установило предельные тарифы на захоронение ТКО для регоператора Барнаульской зоны «ЭКО-Комплекс» на 2019-2021 годы. Особое внимание привлекают цифры, которые касаются IV класса отходов – в июле 2019 года тариф подскочит почти в два раза, а к концу 2021 года и вовсе будет почти втрое выше первоначального.

Согласно данным, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, предельные тарифы на захоронение ТКО для АО «ЭКО-Комплекс» на 2019-2021 годы установили 18 декабря. Они выглядят следующим образом:

Если индексация тарифов для V класса отходов будет происходить более-менее постепенно, то для IV класса ожидаемые скачки ценников будут довольно резкими. Так, с 1 января 2019 по 30 июня 2019 предельный тариф по захоронению ТКО IV класса опасности составит 251,09 руб./т (без учета НДС), а уже с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 494,47 руб./т (без учета НДС).

Стоит заметить, что именно данный класс отходов – наиболее распространённый: к нему относится строительный мусор (бой кирпича, остатки щебня и арматуры, шпаклевка, куски рубероида), уличный и дорожный мусор, отходы битума и асфальта, обломки мебели, упаковки, остатки пищи, осколки стекла, опилки, отходы пуха и перьев, перепревший навоз и помет птицы, отработанный загрязненный уголь.

Однако паниковать жителям Барнаула и других муниципальных образований Барнаульской зоны не стоит, их это повышение не затронет.

На сайте управления сказано, что стоимость вывоза и захоронения ТКО на 1 человека в месяц в Барнаульской зоне Алтайского края, определенная исходя из утвержденных единых тарифов и нормативов накопления ТКО, в Барнауле с 1 января 2019 по 30 июня 2019 за IV класс опасности составит 67,95 руб/чел., за V класс опасности – 61,25 руб./чел, с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019: за IV класс опасности – 69,61 руб/чел., за V класс опасности – 61,25 руб./чел.

В остальных муниципальных образованиях Барнаульской зоны с 1 января 2018 по 30 июня 2019 стоимость вывоза и захоронения ТКО на 1 человека в месяц определена в следующем размере: за IV класс опасности – 45,68 руб/чел., за V класс опасности – 41,17 руб./чел., а с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019: за IV класс опасности – 46,79 руб/чел., за V класс опасности – 41,17 руб./чел.

В Барнаульскую зону входят: Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы, а также ЗАТО Сибирский.