Прокуратура посчитала, сколько жителей Алтайского края пострадало от укусов бездомных собак

Новости 24.12.2018 18:59 51

Прокуратура Алтайского края проверила состояние законности в сфере отлова и содержания безнадзорных животных. За последние два года от укусов пострадали более 1200 жителей региона, и это лишь те, кто обратился за помощью в медицинские учреждения, сообщили в региональном ведомстве.

В ходе проверки прокуратуры выявила нарушения со стороны органов местного самоуправления, которые не приняли все меры к надлежащему нормативному регулированию вопросов, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных.

В Солонешенском, Солтонском, Павловском, Целинном, Красногорском районах не соблюдались ветеринарные требования исполнителями контрактов при отлове, транспортировке и содержании безнадзорных животных, их эвтаназии без обследования ветеринарами, отсутствия или нарушения необходимых условий содержания отловленных животных, утилизации их трупов. А в Новоалтайске и ЗАТО Сибирский власти вообще не контролировали исполнителей контрактов – организации длительное время не выполняли заявки на отлов животных.

Путем внесения представлений прокуроры отреагировали на бездействие местных администраций более чем 30 муниципальных образований, которыми отлов безнадзорных собак не организован.

Всего прокурорами принесено 94 протеста, внесено 92 представления, предъявлено два иска в суд, для проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в органы полиции направлено два материала.