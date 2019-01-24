Уголь не для всех, или зачем в Алтайском крае «скрывают» статистику по запасам топлива

Новости 18.01.2019 21:23 367

С января 2018 года на сайте Алтайкрайстата перестали сообщать об актуальных данных по запасам угля. Данная статистика долгие годы стабильно и оперативно предоставлялась в общий доступ на главной странице сайта. «Политсибру» обратил внимание на эти перемены и решил разобраться, неужели данные «засекретили»?

На вопрос о том, предоставляется ли Алтайкрайстатом в открытый доступ информация о запасах угля в Алтайском крае и почему последние несколько месяцев данная статистика не выставляется на главной странице ведомства, в официальном ответе руководителя краевого органа статистики Ольги Ситниковой говорится, что такая информация на сайте есть. Однако она неожиданно оказалась в разделе – «Предпринимательство / Торговля и услуги» - и в нестандартном виде.

«С 1 января 2018 года сведения о запасах угля и топочного мазута на ответную дату ежемесячно размещаются в открытом доступе в целом по Алтайскому краю (на 6 рабочий день после отчетного периода)», - говорится в ответе.

По указанному адресу действительно 16 января 2019 года появились данные о запасах топлива в Алтайском крае (по крупным, средним и малым предприятиям). Так, на 1 января 2019 года угля в крае 1190,1 тыс. тонн (90,9% к 1 декабря 2018 года и 124,9% к 1 января 2018 года).

После некоторых поисков на сайте нашлась сохраненная копия документа за предыдущий отчетный период, однако в самом разделе таких данных нет. Кроме того, по запросу «запас угля» в поисковой строке на сайте ведомства выдаются ссылки на данные органов статистики других регионов, например, Новосибирскстата и Крыма.

Также «Политсибру» попросил Алтайкрайстат привести данные о запасах угля в разрезе каждого муниципалитете, однако таких данных ведомство не предоставило. До 2018 года эту статистику публиковали в развернутом виде.

Объяснили перемены в форме публикации в Алтайкрайстате тем, что информация о запасах угля публикуется в том виде, в каком предполагает федеральный план статистических работы и распоряжение правительства РФ №213-р.

Тем не менее напрашивается вопрос, зачем необходимо «прятать» официальную статистику об угле в раздел «Предпринимательство» среди «Товаров и услуг»? Там также находятся, например, сведения об основных показателях деятельности гостиниц, а также товарная структура розничной торговли и так далее.

Связано ли это с проблемами в обеспечении муниципалитетов углем или какие-то иные причины не позволили органу статистики поделиться некогда легко доступными данными, неизвестно. О том, что на данный момент с запасами топлива все в порядке, на пресс-конференции 14 января говорил зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Он отметил, что вопросы с углем, возникавшие в прошлом году решены (например, в Каменском районе) и профильное министерство оперативно мониторит ситуацию.

«Было несколько случаев [введения режима ЧС в 2018 году] из-за отсутствия угля. На сегодняшний день и уже, наверное, в четвертом квартале 2018 года эти вопросы сняты и, надеемся, что они возникать не будут. Сегодня по линии министерства ЖКХ обеспечивается не только мониторинг необходимого топлива, но и есть серьезный краевой запас, который позволит в случае необходимости решать эти вопросы в оперативном порядке», - заявлял Степаненко.

Интересно, что также в своем ответе Крайстат сообщил, что в 2019 году «будет введена в промышленную эксплуатацию новая унифицированная версия интернет-портала Росстата и Сайтов ТОГС, обусловленная требованием к использованию программного обеспечения российских разработчиков». Возможно, тогда информация про уголь снова вернется в новостную ленту ведомства.