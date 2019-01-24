В доме, который строится на месте сгоревшего стадиона «Коммунальщик», завершается продажа квартир. Сообщение об этом опубликовано на офсайте застройщика. Новый комплекс планируют сдать в эксплуатацию в конце 2021 года.
Одобрение на строительство на месте сгоревшего в мае 2016 года стадиона хоккейного клуба «Коммунальщик» компания «Жилищная инициатива» получила в 2017 году. Для этого провели общественные слушания, на которых не было голосов «против».
На месте «Коммунальщика» строится ЖК «Рубин». Старт продаж в 25-этажке на ул. Малахова, 134а (на кольце Павловский тракт – ул. Малахова) пришелся на сентябрь текущего года. Застройщик сообщает, что рядом с домом уже построен гараж-стоянка на 350 мест. В настоящее время из 216 квартир в новостройке продано 130.
Напомним, что ранее застройщик передал спортклубу «Коммунальщик» здание спортивного зала по ул. Малахова, 134, где он и находится до сих пор, судя по информации на сайте клуба.
28 мая 2016 года из-за неосторожного обращения с огнем в хозяйственной пристройке начался пожар, который позже перекинулся на административное помещение спортклуба. Горело 500 кв.м.
При тушении пожара сотрудник МЧС получил ожог и попал в больницу. Работу пожарных расчетов осложняли толпы собравшихся зевак: по перекрытой проезжей части бегали дети, десятки людей пытались пройти поближе к горящим зданиям, чтобы снять происходящее на фото и видео.
Ущерб от пожара составил 40 млн рублей. Как рассказывали в пресс-службе хоккейного клуба, пострадало здание клуба, небольшой спортивный зал, тренажерный клуб, уничтожены все клюшки, бутсы и мячи.