В барнаульской высотке на месте сгоревшего стадиона завершают продажу квартир

Новости 24.12.2018 19:20 59

В доме, который строится на месте сгоревшего стадиона «Коммунальщик», завершается продажа квартир. Сообщение об этом опубликовано на офсайте застройщика. Новый комплекс планируют сдать в эксплуатацию в конце 2021 года.

Одобрение на строительство на месте сгоревшего в мае 2016 года стадиона хоккейного клуба «Коммунальщик» компания «Жилищная инициатива» получила в 2017 году. Для этого провели общественные слушания, на которых не было голосов «против».

На месте «Коммунальщика» строится ЖК «Рубин». Старт продаж в 25-этажке на ул. Малахова, 134а (на кольце Павловский тракт – ул. Малахова) пришелся на сентябрь текущего года. Застройщик сообщает, что рядом с домом уже построен гараж-стоянка на 350 мест. В настоящее время из 216 квартир в новостройке продано 130.

Ход строительства, ноябрь 2018

Напомним, что ранее застройщик передал спортклубу «Коммунальщик» здание спортивного зала по ул. Малахова, 134, где он и находится до сих пор, судя по информации на сайте клуба.