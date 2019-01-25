СГК постоянно повышает эффективность очистки дымовых газов от золы

Новости 24.12.2018 19:50 46

Сибирская генерирующая компания в конце 2018 года завершила работы по улучшению мокрых систем очистки дымовых газов на котлоагрегате № 13 Барнаульской ТЭЦ-2, в рамках которого была проведена модернизация самих аппаратов, увеличившая степень очистки дымовых газов до 98 %.

Затраты на реализацию проекта составили 13,4 млн рублей. Средства были выделены в рамках инвестиционной программы компании. Проведенные работы позволяют снизить объемы выбросов золы в атмосферу на 800-900 тонн в год.

Специалисты смонтировали четыре трубы Вентури, которые представляют собой обычную трубу с одним лишь отличием - в ее конструкцию добавлен специальный пережим. В зоне пережима установлены форсунки орошения, которые обильно смачивают водой проходящий по трубам дымовой газ, что освобождает его от твердых примесей. После этого частицы воды и золы, сцепившись, падают вниз, а очищенный дым увеличивает скорость на 250-350% и выходит вверх по трубам.

В этом проектном решении применены трубы из нержавеющей стали с наружной тепловой изоляцией. Это позволит существенно сократить сроки последующих работ по ремонту аппаратов.

«Котельные агрегаты – один из основных элементов ТЭЦ. К ним предъявляют жесткие требования, которые связаны, в том числе, с обеспечением выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива в рамках допустимых значений. Модернизация системы золоулавливания позволяет нам не просто поддерживать показатели на допустимом уровне, но и заметно их снизить», - говорит директор Барнаульской ТЭЦ-2 Александр Лукьянов.

Модернизация золоулавливающих устройств производится на Барнаульской ТЭЦ-2 постепенно с 2012 года. Работы проведены уже на трех котлоагрегатах - №10, 11 и 12. Это позволило суммарно снизить объем выбросов золы в атмосферу на более чем 2,5 тысячи тонн.