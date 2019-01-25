Какие избирательные кампании ждут Алтайский край в 2019 году?

Новости 24.12.2018 20:15 113

Сентябрь 2019 года для Алтайского края в разрезе выборов будет не столь насыщенным, как в этом году, однако без ряда кампаний все же не обойдется. Председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова рассказала «Политсибру», что ждет регион в Единый день голосования (8 сентября) 2019 года.

Она отметила, что 2019 год обещает быть не самым массовым в плане количества избирательных кампаний, припомнив, что за последние два года прошли многочисленные выборы в органы госвласти и местного самоуправления.

«Если смотреть в целом, то пока запланированы с учётом истечения сроков полномочий выборы 32 глав сельских поселений. Планируется заменить свыше 100 депутатских мандатов, в основном это выборы дополнительные и повторные», - рассказала Акимова.

Самые массовые выборы, по ее словам, состоятся на территории Змеиногорского района, где депутатский корпус обновится на 15 человек. На такое же количество депутатов должен обновиться Поспелихинский Центральный сельсовет. Также, например, в двух сельсоветах Алейского района пройдут выборы 10 депутатов (депутаты Кашинского и Совхозного сельсоветов). В Корчинском сельсовете Мамонтовского района выберут 12 депутатов.