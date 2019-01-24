Все, что нажито непосильным трудом: прокуратура через суд заставит барнаульских депутатов сложить по

Новости 24.12.2018 20:25 68

Прокуратура Барнаула провела проверку противодействия коррупции в деятельности депутатов Барнаульской городской Думы. Как установлено, 14 депутатов допустили ошибки при заполнении декларации о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Нарушения выразились в сокрытии либо недостоверном указании объектов недвижимости и транспортных средств, доходов от их продажи, занижении суммы полученного в отчетный период дохода по основному месту работы, а также от продажи транспортных средств, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как уточняет прокуратура, один из депутатов не указал находящиеся в собственности два помещения площадью 176,8 кв. м. и 142,3 кв.м. и сведения о продаже в отчетный период двух земельных участков площадью 724 кв. м и 886 кв. м. Также он неверно указал площади и доли в праве собственности девяти квартир (!) и одного земельного участка.

Другой депутат не указал в справке доход в размере 478,7 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура вскрыла факт занижения дохода от продажи в отчетный период транспортного средства более чем на 1 млн рублей.

За данные нарушения всем 14 депутатам полагалось наказание в виде досрочного прекращения полномочий.

По результатам проверки прокурором Барнаула Владимиром Елизаровым в Барнаульскую городскую Думу внесено представление, которое рассмотрено на заседании представительного органа. На заседании БГД представление удовлетворено. Вместе с тем, вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения закона, в установленном порядке не рассмотрен.

В связи с этим прокурор Барнаула направил в Центральный районный суд города заявление о признании решения городской думы, ее бездействия незаконными. Заявление находится на рассмотрении. Значит, прокуратура будет настаивать на досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших закон.

Как рассказал «Политсибру» заместитель прокурора Барнаула Андрей Аксёнов, в деле замешаны все 14 депутатов, хотя на сайте Центрального районного суда Барнаула указаны лишь шесть народных избранников: Егор Банщиков, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов, Вячеслав Перерядов и Александр Тайчер. Ближайшее заседание пройдет 10 января.