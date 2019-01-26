СК: учителя барнаульской школы обвиняют в совращении несовершеннолетнего

Новости 24.12.2018 21:10 147

СУ СК по Алтайскому краю предъявил обвинение учителю одной из школ Барнаула в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Как установили следователи, подобное преступление учитель совершал неоднократно и в нескольких учебных заведениях города, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Согласно предварительным данным, на протяжении длительного времени в здании одной из школ Барнаула учитель насиловал несовершеннолетнего ученика. Классный руководитель совращал мальчика под предлогом проведения дополнительных занятий.

Когда в следственные органы поступило сообщение о преступлении, мужчина был задержан. На месте его проживания следователи провели обыск и изъяли материалы, содержащие доказательства неоднократности совершения учителем тяжких преступлений в отношении учащихся школ города.

В связи с этим, следователи дадут принципиальную юридическую оценку бездействию руководства учебных заведений, в которых работал преподаватель, а также должностным лицам профильных министерств и ведомств города Барнаула и Алтайского края, в чьи обязанности входило осуществление контроля за соблюдением прав детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. Расследование продолжается.